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Після критики Зеленського посол США Брінк згадала Росію у реакції на нову атаку по Україні

10:16, 6 квітня 2025
Посол США Бріджит Брінк після критики з боку Володимира Зеленського прокоментувала нову атаку по Україні та визнала, що це зробила Росія.
Після критики Зеленського посол США Брінк згадала Росію у реакції на нову атаку по Україні
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Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Києву 6 квітня. Дипломатка згадала Росію у дописі після того, як Президент України Володимир Зеленський розкритикував реакцію Посольства США на удар балістичною ракетою по Кривому Рогу.

«Станом на 6:30 ранку Київ і решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці й повідомлення про атаки у кількох містах», - написала посол Бріджит Брінк на своїй сторінці у соцмережі X.

Нагадаємо, що раніше посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар росіян по Кривому Рогу. Проте у своєму пості дипломатка не згадала, що саме російська ракета вдарила по місту, внаслідок чого загинули 18 осіб, з яких дев'ятеро - діти. Президент Володимир Зеленський заявив, що неприємно здивований такою слабкою реакцією посольства США.

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США Україна

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