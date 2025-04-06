После критики Зеленского посол США Бринк вспомнила Россию в реакции на новую атаку по Украине

Посол США Бриджит Бринк после критики со стороны Владимира Зеленского прокомментировала новую атаку на Украину и признала, что это сделала Россия.

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Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар по Киеву 6 апреля. Дипломат упомянула Россию в своем сообщении после того, как Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию Посольства США на удар баллистической ракетой по Кривому Рогу.

«По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах», — написала посол Бриджит Бринк на своей странице в соцсети X.

Напомним, что ранее посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар россиян по Кривому Рогу. Однако в своем посте дипломат не указала, что именно российская ракета ударила по городу, в результате чего погибли 18 человек, из них девять — дети. Президент Владимир Зеленский заявил, что неприятно удивлен такой слабой реакцией посольства США.

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