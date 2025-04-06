Некоторым украинцам могут прекратить выплачивать пенсию — кому и как восстановить выплаты

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что пенсионеры, которые в настоящее время проживают за границей и имеют статус внутренне перемещенного лица, полученный до 24.02.2022, а также получают пенсию в АО «Ощадбанк», для продления выплат (даже если они не приостанавливались) должны проходить физическую идентификацию каждые 6 месяцев.
Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда (ст. 49 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
Основные основания для прекращения пенсионных выплат:
Для граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность направить заявление о восстановлении пенсии и необходимые для этого документы по почте.
К заявлению прилагаются:
Форма заявления на восстановление пенсии приведена в приложении 1 к Порядку № 22-1.
Копии документов, прилагаемые к заявлению о восстановлении пенсии, должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины либо нотариально.
Днем обращения за восстановлением пенсии считается дата, указанная на почтовом штемпеле места отправления заявления.
Заявление о восстановлении пенсии может быть отправлено в управление Пенсионного фонда Украины.
Восстановление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для ее возобновления.
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