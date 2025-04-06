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Некоторым украинцам могут прекратить выплачивать пенсию — кому и как восстановить выплаты

10:34, 6 апреля 2025
В Пенсионном фонде назвали основные основания для прекращения пенсионных выплат.
Некоторым украинцам могут прекратить выплачивать пенсию — кому и как восстановить выплаты
Фото: kremen.today
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что пенсионеры, которые в настоящее время проживают за границей и имеют статус внутренне перемещенного лица, полученный до 24.02.2022, а также получают пенсию в АО «Ощадбанк», для продления выплат (даже если они не приостанавливались) должны проходить физическую идентификацию каждые 6 месяцев.

Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда (ст. 49 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

  • если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
  • на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;
  • по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
  • в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;
  • в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно Закону Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;
  • в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
  • в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;
  • в других случаях, предусмотренных законом.

Для граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность направить заявление о восстановлении пенсии и необходимые для этого документы по почте.

К заявлению прилагаются:

  • копия документа/документов о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации места временного проживания/пребывания за границей (с переводом);
  • оригинал документа, подтверждающего, что лицо живо, выданного зарубежным дипломатическим учреждением Украины;
  • копия паспорта гражданина Украины.

Форма заявления на восстановление пенсии приведена в приложении 1 к Порядку № 22-1.

Копии документов, прилагаемые к заявлению о восстановлении пенсии, должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины либо нотариально.

Днем обращения за восстановлением пенсии считается дата, указанная на почтовом штемпеле места отправления заявления.

Заявление о восстановлении пенсии может быть отправлено в управление Пенсионного фонда Украины.

Восстановление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для ее возобновления.

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