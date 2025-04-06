Деяким українцям можуть припинити платити пенсію — кому та як поновити виплати

У Пенсійному фонді назвали основні підстави для припинення пенсійних виплат.

Фото: kremen.today

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що пенсіонери, які наразі проживають за кордоном та мають статус внутрішньо переміщеної особи, отриманий до 24.02.2022, а також одержують пенсію в АТ «Ощадбанк», для подовження виплат (навіть якщо вони не призупинялися) мають проходити фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців.

Виплату пенсії може бути припинено за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду (ст. 49 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

- на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

- за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

- у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

- у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

- у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

- у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

- в інших випадках, передбачених законом.

Для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом 3-х наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою. До заяви додаються:

- копія документа/документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом);

- оригінал документа, що особа є живою, виданий закордонною дипломатичною установою України;

- копія паспорта громадянина України.

Форма заяви для поновлення пенсії наведена в додатку 1 до Порядку № 22-1.

Додані до заяви про поновлення пенсії копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Днем звернення за поновленням пенсії вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Заява про поновлення пенсії може бути надіслана до управління Пенсійного фонду України.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.