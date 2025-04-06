Посол Бріджит Брінк повідомила, чи надходить до України військова допомога США

Посол Бріджет Брінк прокоментувала надходження до України військової допомоги США.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що військова допомога від Сполучених Штатів Америки продовжує надходити до України. За її словами, поставки відбуваються щодня. Про це посол написала на своїй сторінці у соцмережі Х

Так, під час перебування в Харкові вона зустрілася з хоробрими захисниками з добровольчої бригади, яка з 2022 року обороняє Харківщину, використовуючи новітні технології та інновації.

«Наша військова допомога щодня надходить в Україну на підтримку її захисників на передовій», — зазначила Брінк.

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