Посол Бриджит Бринк сообщила, поступает ли в Украину военная помощь США

Посол Бриджит Бринк прокомментировала поступление в Украину военной помощи США.

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Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что военная помощь от Соединенных Штатов Америки продолжает поступать в Украину. По ее словам, поставки происходят ежедневно. Об этом посол написала на своей странице в соцсети X.

Так, во время пребывания в Харькове она встретилась с храбрыми защитниками из добровольческой бригады, которая с 2022 года обороняет Харьковщину, используя новейшие технологии и инновации.

«Наша военная помощь ежедневно поступает в Украину в поддержку ее защитников на передовой», — отметила Бринк.

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