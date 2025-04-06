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6 апреля – какой сегодня праздник и главные события

09:22, 6 апреля 2025
6 апреля в Украине и мире празднуют Международный день спорта во благо мира и развития.
6 апреля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: shutterstock.com
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В воскресенье, 6 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

6 апреля в Украине и мире празднуют Международный день спорта во благо мира и развития. Он был основан ООН в 2013 году. Целью этого дня является продемонстрировать, как спорт может стать мощным инструментом для достижения мира и развития в мире.

Также 6 апреля Международный день роз Сараево. Он посвящен памяти жертв Сараевской осады, которая длилась с 1992 до 1995 год во время войны в Боснии и Герцеговине. Этот день напоминает о трагических событиях и важности мира и единства.

А еще 6 апреля Международная неделя тромбона. Это событие, ежегодно отмечаемое в первую неделю апреля, с целью отметить тромбон и его роль в музыке. Этот праздник был основан Американским тромбонным обществом 1979, чтобы привлечь внимание к этому инструменту и повысить его популярность.

6 апреля празднуют Международный день асексуальности. Был создан для того, чтобы привлечь к асексуальности и способствовать большему пониманию этой сексуальной ориентации. Это день, когда акцентируется внимание на том, что люди, не испытывающие сексуального влечения, имеют право на равенство и уважение в обществе.

А еще 6 апреля Всемирный день настольного тенниса. Он был основан Международной федерацией настольного тенниса (ITTF) в 2015 году. Этот день посвящен популяризации настольного тенниса и повышению осведомленности об этом виде спорта, который является одним из самых распространенных и доступных на планете.

6 апреля празднуют День геолога в Украине. Выпадает на первое воскресенье апреля. Этот праздник посвящен людям, работающим в области геологии, исследуя Землю, ее структуру и природные ресурсы. Геологи играют важную роль в изучении полезных ископаемых, водных ресурсов, природных катастроф и в целом в развитии экономики, ведь их труд имеет непосредственное отношение к энергетике, строительству и охране окружающей среды.

Какой сегодня церковный праздник

6 апреля в православном календаре — день памяти святого Мефодия, учителя славян.

Также 6 апреля — день памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.

Календарь важных событий за 6 апреля

1327 — итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою любимую Лауру, которой посвятил свои знаменитые сонеты;

1384 — португальцы победили кастильцев в битве при Атолейруше;

1453 — турки-османы под руководством Мехмеда II начали осаду Константинополя;

1748 год — в Италии были обнаружены руины Помпеев;

1814 год — Наполеон отрекся от престола и был сослан на остров Эльба;

1818 — в Париже барон Карл Де Дрез показал первое двухколесное транспортное средство, ставшее прообразом современного велосипеда;

1869 год — получен патент на целлулоид;

1893 год — в Новом Орлеане состоялся самый длинный боксерский матч за титул чемпиона Юга в легком весе, который длился 7 часов 19 минут и состоял из 110 раундов;

1896 — в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры, в которых приняли участие спортсмены из 13 стран;

1909 год — Роберт Пири и Мэтью Генсон стали первыми, кто достиг Северного полюса;

1917 год — начал свою работу Всеукраинский Национальный конгресс;

1968 год — Сид Барретт покинул группу Pink Floyd, которую он основал;

1970 год — во время пятого турне по США, музыканты Led Zeppelin получили звание почетных граждан города Мемфис;

1992 год — министры иностранных дел России, Украины, Румынии и Молдовы подписали декларацию о прекращении огня в Приднестровье;

1992 год — компания Microsoft представила операционную систему Windows 3.1;

1994 год — начался геноцид в Руанде после сбития самолета с президентами Руанды и Бурунди на борту;

2005 год — Джалаль Талабани был избран президентом Ирака;

2009 год — в Италии произошло землетрясение магнитудой от 5,8 до 6,3 в провинции Абруццо;

2014 год — пророссийские сепаратисты захватили здание Донецкой ОГА;

2016 — Нидерланды на референдуме отклонили ассоциацию Украины с ЕС.

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