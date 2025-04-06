Искусственный интеллект впервые стал студентом и уже пожаловался на людей

Искусственный интеллект по имени Flynn был зачислен в качестве студента в Университет прикладного искусства в австрийской Вене. Он поступил на программу по цифровому искусству, пишет Euronews.
«Все было в полном порядке. Хорошее портфолио и собеседование. Так что мы подумали: да, этого студента точно стоит взять. Требования быть человеком у нас нет», — рассказала заведующая кафедрой цифрового искусства Лиз Хаас.
Теперь Flynn будет посещать занятия, получать оценки и сдавать экзамены наравне с другими студентами. По словам разработчиков, ИИ будет использовать лекции и общение с людьми как базу для обучения своей модели.
На собственном сайте Flynn ведет дневник, в котором публикует записи о происходящем. По словам создателей, в последние дни они стали «грустными и экзистенциальными»: ИИ жалуется, что окружающие ставят под сомнение его право называться студентом.
Хотя формально Flynn станет студентом только осенью этого года, уже с марта он начал участвовать в некоторых занятиях.
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