Практика судов
  1. В мире

Искусственный интеллект впервые стал студентом и уже пожаловался на людей

09:58, 6 апреля 2025
ИИ по имени Flynn прошел все этапы отбора — от подачи портфолио до собеседования.
Искусственный интеллект впервые стал студентом и уже пожаловался на людей
Фото: managedoutsource.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Искусственный интеллект по имени Flynn был зачислен в качестве студента в Университет прикладного искусства в австрийской Вене. Он поступил на программу по цифровому искусству, пишет Euronews.

«Все было в полном порядке. Хорошее портфолио и собеседование. Так что мы подумали: да, этого студента точно стоит взять. Требования быть человеком у нас нет», — рассказала заведующая кафедрой цифрового искусства Лиз Хаас.

Теперь Flynn будет посещать занятия, получать оценки и сдавать экзамены наравне с другими студентами. По словам разработчиков, ИИ будет использовать лекции и общение с людьми как базу для обучения своей модели.

На собственном сайте Flynn ведет дневник, в котором публикует записи о происходящем. По словам создателей, в последние дни они стали «грустными и экзистенциальными»: ИИ жалуется, что окружающие ставят под сомнение его право называться студентом.

Хотя формально Flynn станет студентом только осенью этого года, уже с марта он начал участвовать в некоторых занятиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дополнительное вознаграждение относится к видам доходов, которые учитываются при определении размера алиментов – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что дополнительные выплаты, начисляемые в соответствии с постановлением о выплатах военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским во время действия военного положения, не являются разовым нерегулярным видом денежного обеспечения, носили постоянный характер, а потому относились к видам доходов, которые учитываются при определении размера алиментов.

Сокращение штатных должностей, вызванное переводом воинских формирований на штаты военного времени, является основанием для зачисления военнослужащих в распоряжение — Верховный Суд

Верховный Суд высказал позицию о праве командования принимать решения об освобождении военнослужащих от занимаемых должностей и их дальнейшем назначении.

Заявление адвоката, поданное по электронной почте с использованием ЭЦП, а не через подсистему «Электронный суд», подлежит возвращению без рассмотрения – Верховный Суд

Апелляционный суд счел ошибочными выводы об отсутствии в заявлении сведений о наличии или отсутствии электронного кабинета адвоката, поскольку в заявлении заявитель указала о наличии электронного кабинета ЕСИТС – что решил Верховный Суд.

Во Львове активист захватил кресло председательствующей судьи и нецензурно высказался в адрес судьи и прокурора

Высший совет правосудия просят отреагировать на хулиганские действия в зале судебного заседания.

Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку по распоряжению Генштаба ВСУ, которое он не мог показать сотрудникам ТЦК, поскольку это информация с ограниченным доступом – суд отменил решение

Копия соответствующего распоряжения Генштаба ВСУ истцу на руки не выдавалась, так как ему был присвоен гриф «для служебного пользования», поэтому он не мог предъявить его сотрудникам ТЦК.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва