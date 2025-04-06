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Штучний інтелект уперше став студентом та вже поскаржився на людей

09:58, 6 квітня 2025
ШІ Flynn пройшовши всі етапи відбору – від подачі портфоліо до співбесіди.
Штучний інтелект уперше став студентом та вже поскаржився на людей
Фото: managedoutsource.com
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Штучний інтелект на ім’я Flynn був зарахований у якості студента в Університеті прикладного мистецтва у австрійському Відні. Він вступив на програму з цифрового мистецтва, пише Euronews.

«Усе було в повному порядку. Гарне портфоліо і співбесіда. Тож ми подумали: так, цього студента точно варто взяти. Вимог бути людиною до студента немає», – розповіла завідувачка кафедри цифрового мистецтва Ліз Хаас.

Тепер Flynn відвідуватиме заняття, отримуватиме оцінки та складатиме іспити нарівні з іншими студентами. За словами розробників, ШІ використовуватиме лекції та спілкування з людьми як базу для навчання своєї моделі.

На власному сайті Flynn веде щоденник, у якому публікує записи про те, що відбувається. За словами творців, останніми днями вони стали «сумними та екзистенціальними»: ШІ скаржиться, що оточуючі ставлять під сумнів його право називатися студентом.

Хоча формально Flynn стане студентом тільки восени цього року, вже з березня він почав брати участь у деяких заняттях.

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штучний інтелект

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