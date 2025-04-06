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В Україну повернулася зима — низку областей засипало снігом, відео

09:04, 6 квітня 2025
6 квітня у деяких областях України прогнозувався дощ і мокрий сніг.
В Україну повернулася зима — низку областей засипало снігом, відео
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У ніч проти 6 квітня низку областей України засипало снігом.

Жителі Львівщини, Черкащини, Тернопільщини та Одещини публікують у соцмережах відео сніжної погоди.

Як раніше повідомляв Український гідрометеорологічний центр, 6 квітня в країні місцями очікується мокрий сніг.

Заморозки у повітрі від 0 до -5 градусів прогнозувалися у західних, Житомирській і Вінницькій областях, а у ніч на 7 квітня – у більшості регіонів України, крім сходу й південного сходу;

Ожеледиця на дорогах прогнозувалася на заході, Житомирщині та Вінниччині; пориви вітру 15-20 метрів на секунду вдень 6 квітня на заході, сході та південному сході.

На решті території також можливий дощ і мокрий сніг, але менш інтенсивний.

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