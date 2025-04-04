Дональд Трамп вперше показав, як виглядає «золота карта» за $5 млн — відео

Запуск «золотої карти» очікується менш ніж за два тижні.

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Президент США Дональд Трамп вперше публічно продемонстрував «золоту карту», яка дає право на постійне проживання у США та можливість отримати громадянство. Її ціна становить $5 млн.

Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One американський президент заявив, що запуск «золотої карти» очікується менш ніж за два тижні. Також він продемонстрував журналістам карту з власним фото.

«За 5 мільйонів доларів вона може стати вашою... Ймовірно, вона вийде менш ніж за 2 тижні. Дуже захоплююче, правда?», - сказав Трамп.

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