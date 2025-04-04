У Харкові не планують зносити пам’ятник Висоцькому – що кажуть у міськраді

Харківська міська рада готова знести пам’ятник російському поету та виконавцю, якщо надійдуть рекомендації від Українського інститут національної пам’яті.

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У Харкові міська рада не ухвалила рішення про знесення пам’ятника Висоцькому, який розташований біля Палацу Спорту.

Як пише «УП.Життя», пропозицією завершити процес деколонізації/декомунізації в місті та демонтувати пам’ятник російському поету та співаку звернулася громадська організація «Деколонізація». Однак у відповідь Департамент сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради зазначив, що мерія не ухвалювала рішення щодо пам’ятника Володимиру Висоцькому.

За словами громадської організації, проблема в тому, що Харківська міська рада готова знести пам’ятник російському поету та виконавцю, якщо надійдуть рекомендації від Українського інститут національної пам’яті. Втім відомство не вбачає проблеми у пам’ятнику Висоцькому.

«Інститут почав працювати не по духу закону, а по букві закону. Багато пам'ятників, вулиць, які названі іменами росіян – Інститут не дає рекомендації на демонтаж чи перейменування. Тому що вони не підпадають саме під букву закону.

А по букві закону вони мають бути прямо ярими імперцями або українофобами. Якщо це просто росіяни, які щось сказали, але нічого проти України не робили, то формально, по букві закону, вони не підпадають під демонтаж чи перейменування», – вказали в організації.

Наразі громадська організація знову звернулася до Українського інституту національної пам’яті, щодо того, аби винесли питання належності пам'ятника Висоцькому у Харкові на експертну комісію.

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