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В Харькове не планируют сносить памятник Высоцкому – что говорят в горсовете

12:22, 4 апреля 2025
Харьковский горсовет готов снести памятник российскому поэту и исполнителю, если поступят рекомендации от Украинского института национальной памяти.
В Харькове не планируют сносить памятник Высоцкому – что говорят в горсовете
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В Харькове горсовет не принял решение о сносе памятника Высоцкому, который расположен рядом с Дворцом Спорта.

Как пишет «УП.Жизнь», предложением завершить процесс деколонизации/декоммунизации в городе и демонтировать памятник российскому поэту и певцу обратилась общественная организация «Деколонизация». Однако в ответ Департамент семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета отметил, что мэрия не принимала решения по памятнику Владимиру Высоцкому.

По словам общественной организации, проблема в том, что Харьковский горсовет готов снести памятник российскому поэту и исполнителю, если поступят рекомендации от Украинского института национальной памяти. Однако ведомство не видит проблем в памятнике Высоцкому.

«Институт начал работать не по духу закона, а по букве закона. Множество памятников, улиц, которые названы именами россиян — Институт не дает рекомендации на демонтаж или переименование. Потому что они не подпадают именно под букву закона.

А по букве закона они должны быть прямыми яркими имперцами или украинофобами. Если это просто россияне, которые что-то сказали, но ничего против Украины не делали, то формально, по букве закона, они не подпадают под демонтаж или переименование», — указали в организации.

На данный момент общественная организация вновь обратилась в Украинский институт национальной памяти с просьбой вынести вопрос принадлежности памятника Высоцкому в Харькове на экспертную комиссию.

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Харьков

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