Дональд Трамп впервые показал, как выглядит «золотая карта» за $5 млн — видео

Запуск «золотой карты» ожидается менее чем через две недели.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп впервые публично продемонстрировал «золотую карту», которая дает право на постоянное проживание в США и возможность получения гражданства. Ее цена составляет $5 млн.

Во время общения с журналистами на борту Air Force One американский президент заявил, что запуск «золотой карты» ожидается менее чем через две недели. Также он продемонстрировал журналистам карту со своей фотографией.

«За 5 миллионов долларов она может стать вашей... Вероятно, она выйдет менее чем через 2 недели. Очень захватывающе, правда?», — сказал Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.