У Києві на Великій Васильківській спалахнув заклад громадського харчування, фото

За даними рятувальників, сталося загоряння у вентиляційній шахті в одному із закладів громадського харчування.

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У Голосіївському районі столиці сталося загоряння в закладі громадського харчування. Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, інформація про пожежу на вулиці Велика Васильківська надійшла 2 квітня об 11:37.

За даними рятувальників, сталося загоряння у вентиляційній шахті в одному із закладів громадського харчування.

Пожежу ліквідували о 12:38.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці.

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