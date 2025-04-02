У Мінфіні США виключили з санкційного списку дружину Бориса Ротенберга

Міністерство фінансів США виключило з санкційного списку Карину Ротенберг.

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Міністерство фінансів США виключило з санкційного списку по РФ дружину Бориса Ротенберга Карину Ротенберг.

Крім того, США внесли до санкційних списків чотири фізичні та три юридичні особи, а також один сухогруз.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що спецпредставник Путіна, голова Фонду національного благополуччя РФ Кирило Дмитрієв на цьому тижні відвідає Вашингтон для переговорів з спецпредставником президента США Стівом Уіткоффом.

За даними ЗМІ, уряд США тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в країну.

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