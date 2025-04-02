В Минфине США исключили из санкционного списка супругу Бориса Ротенберга

Министерство финансов США исключило из санкционного списка Карину Ротенберг.

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Министерство финансов США исключило из санкционного списка по РФ супругу Бориса Ротенберга Карину Ротенберг.

Кроме того, США внесли в санкционные списки четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз.

Ранее в СМИ сообщили, что спецпредставитель Путина, глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон для переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

По данным СМИ, правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы разрешить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в страну.

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