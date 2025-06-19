НМТ-2025 — скільки балів треба набрати для вступу на бюджет

У кожного університету свій поріг для проходження на державну форму навчання.

Фото: osvita.rayon.in.ua

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В Україні з 14 травня по 25 червня проходить основна сесія національного мультипредметного тесту-2025, а додаткова сесія пройде з 14 по 25 липня. Абітурієнти складають тести з чотирьох предметів: української мови, математики та історії України (усі три - обов’язкові), а також одного предмета на вибір - це може бути українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія або географія.

Результати основної сесії оголосять до 4 липня, а додаткової - до 30 липня.

Загалом на НМТ потрібно набрати не менше 100 балів, щоб вважалося, що тест складений. Тільки тоді випускник зможе подавати документи для вступу у вищі навчальні заклади України.

Для вступу на бюджет необхідно набрати щонайменше 130 балів. Щодо контрактної форми навчання мінімальний прохідний бал визначає кожен заклад вищої освіти самостійно.

Крім того, у кожного університету свій поріг для проходження на державну форму навчання.

За даними видання osvita.ua, у2024 році понад 170 балів необхідно було для вступу у Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Києво-Могилянську академію та Кам'янець-Подільський державний університет.

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