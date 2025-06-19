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НМТ-2025 — сколько баллов нужно набрать для поступления на бюджет

08:12, 19 июня 2025
У каждого университета свой порог для поступления на государственную форму обучения.
НМТ-2025 — сколько баллов нужно набрать для поступления на бюджет
Фото: osvita.rayon.in.ua
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В Украине с 14 мая по 25 июня проходит основная сессия национального мультипредметного теста-2025, а дополнительная сессия пройдет с 14 по 25 июля. Абитуриенты сдают тесты по четырем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины (все три — обязательные), а также одному предмету на выбор — это может быть украинская литература, иностранный язык, биология, физика, химия или география.

Результаты основной сессии объявят до 4 июля, а дополнительной — до 30 июля.

В целом на НМТ нужно набрать не менее 100 баллов, чтобы считалось, что тест сдан. Только тогда выпускник сможет подавать документы для поступления в высшие учебные заведения Украины.

Для поступления на бюджет необходимо набрать не менее 130 баллов. Что касается контрактной формы обучения, минимальный проходной балл определяет каждое высшее учебное заведение самостоятельно.

Кроме того, у каждого университета свой порог для поступления на государственную форму обучения.

По данным издания osvita.ua, в 2024 году более 170 баллов было необходимо для поступления в Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киево-Могилянскую академию и Каменец-Подольский государственный университет.

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