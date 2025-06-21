Удар РФ по Кременчуку: є прямі влучання на об’єктах енергетичної інфраструктури, фото

ДСНС працює над ліквідацією наслідків обстрілу.

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Нічні вибухи у Кременчуці та районі завершилися прямими влучаннями по об’єктах енергетичної інфраструктури. Місто зазначало дроново-ракетного удару.

У ДСНС розповіли, що у Кременчуцькому районі зафіксовано влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Одна людина зазнала травм середньої тяжкості.

Ліквідація наслідків обстрілу триває.

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