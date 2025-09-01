Практика судів
Іноземне судно підірвалося біля Одеси – у ВМС озвучили деталі

17:05, 1 вересня 2025
У ВМС ЗСУ припускають зв’язок із нічною атакою на Чорноморськ.
Поблизу узбережжя Одеської області іноземне цивільне судно зазнало вибуху після контакту з невстановленим вибуховим пристроєм. У Військово-морських силах України (ВМС ЗСУ) не відкидають, що інцидент може бути пов’язаний із нічною атакою російських дронів «Шахед»на місто Чорноморськ, під час якої уламки могли потрапити в акваторію. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

«У нас був неприємний інцидент, який обійшовся без жертв та суттєвих втрат у технічному сенсі. Але, з усім тим, це питання зараз вивчається тому, що це був невстановлений вибуховий пристрій. Можливо, це наслідки нічної атаки, коли після збиття щось залишалося в акваторії», – зазначив Плетенчук.

За його словами, робота з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних об’єктів у Чорному морі ведеться активно й безперервно. Лише за останні місяці з акваторії вилучено десятки мін та інших небезпечних предметів, зокрема залишків із часів Другої світової війни.

Плетенчук також додав, що вибухонебезпечні об’єкти періодично виносить на узбережжя, де їх також знешкоджують фахівці. Хоча пляжний сезон добігає кінця і кількість людей на узбережжі зменшується, небезпека залишається високою.

«Для того, щоб можна було безпечно курсувати акваторією, як навколо портів, так й у нашому "коридорі" (морський коридор для комерційних цивільних суден – ред.) для того, щоб й далі підтримувати високий рівень експортно-імпортних операцій, ми постійно проводимо розмінування та дослідження акваторії силами нашого протимінного дивізіону, інших підрозділів», – пояснив представник ВМС.

Він наголосив, що розмінування моря – це складний і тривалий процес, який ускладнюється природними умовами, зокрема штормами, що створюють додаткові ризики. За даними ВМС, станом на ранок 1 вересня ворожих кораблів у Чорному морі не зафіксовано. Проте окупанти продовжують використовувати катери та авіацію для охорони своїх пунктів базування.

