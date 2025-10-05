Мережею ширяться графіки відключень світла по регіонах – Укренерго попередило про фейк

Ніяких планових відключень електроенергії в Україні – офіційне спростування Укренерго.

Після нічної масованої ракетно-дронової атаки в багатьох телеграм-каналах з’явилися повідомлення про нібито планові екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах України. Такі дописи стилізовані під офіційні заяви Міністерства енергетики та посилаються на НЕК «Укренерго».

Укренерго наголошує, що ці повідомлення є маніпуляцією на чутливій темі. Громадян закликають не переходити за посиланнями, вказаними в таких дописах, оскільки дані, які вимагають під час реєстрації на цих телеграм-каналах, можуть бути використані шахраями для недоброчесних цілей.

Наразі енергосистема України залишається стабільною та контрольованою. НЕК «Укренерго» не запроваджує жодних заходів обмеження споживання електроенергії в будь-якому регіоні країни.

