В сети распространяются графики отключений света по регионам – Укрэнерго предупредило о фейке

Никаких плановых отключений электроэнергии в Украине – официальное опровержение Укрэнерго.

После ночной массированной ракетно-дроновой атаки во многих телеграм-каналах появились сообщения о якобы плановых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины. Такие сообщения стилизованы под официальные заявления Министерства энергетики и ссылаются на НЭК «Укрэнерго».

Укрэнерго подчеркивает, что эти сообщения являются манипуляцией на чувствительной теме. Граждан призывают не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях, поскольку данные, которые требуют при регистрации на этих телеграм-каналах, могут быть использованы мошенниками для недобросовестных целей.

В настоящее время энергосистема Украины остается стабильной и контролируемой. НЭК «Укрэнерго» не вводит никаких мер по ограничению потребления электроэнергии в каком-либо регионе страны.

