Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави активи екснардепа Володимира Олійника

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту.

На фото Микола Азаров та Володимир Олійник

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції у справі про стягнення в дохід держави активів колишнього народного депутата Володимира Олійника. Як повідомляють у Мін’юсті, йдеться про рішення ВАКС від 4 вересня у справі № 991/7476/25. Рішенням суду першої інстанції було частково задоволено позовну заяву Мін’юсту до Олійника про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

Відповідно до постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, у дохід держави передано:

шість об’єктів нерухомого майна в місті Черкаси;

один об’єкт нерухомості в Київській області;

самохідне моторне прогулянкове судно;

частку корпоративних прав у ТОВ «Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ».

Постанова Апеляційної палати ВАКС набирає чинності негайно після проголошення та не підлягає касаційному оскарженню.

Володимир Олійник — колишній народний депутат України VII скликання від «Партії регіонів». У Мін’юсті вказують, що Олійник є одним із засновників організації антиукраїнського спрямування так званого «Комітету спасіння України» та активно бере участь в російських пропагандистських програмах, зокрема в телепрограмі «Вечер с Владимиром Соловьевым» та ток-шоу на телеканалі «Звезда», а в своїх виступах він публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди.

