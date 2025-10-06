Апелляционная палата ВАКС взыскала в доход государства активы экс-нардепа Владимира Олейника

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу Минюста.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции по делу о взыскании в доход государства активов бывшего народного депутата Владимира Олейника. Как сообщили в Минюсте, речь идет о решении ВАКС от 4 сентября по делу № 991/7476/25. Решением суда первой инстанции был частично удовлетворен иск Минюста к Олейнику о применении санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях».

В соответствии с постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, в доход государства передано:

шесть объектов недвижимости в городе Черкассы;

один объект недвижимости в Киевской области;

самоходное моторное прогулочное судно;

долю корпоративных прав в ООО «Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ».

Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в силу немедленно после оглашения и не подлежит кассационному обжалованию.

Владимир Олейник — бывший народный депутат Украины VII созыва от «Партии регионов». В Минюсте отмечают, что Олейник является одним из основателей организации антиукраинского направления под названием «Комитет спасения Украины» и активно участвует в российских пропагандистских программах, в частности в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» и ток-шоу на телеканале «Звезда», а в своих выступлениях он публично поддерживает и распространяет нарративы российской пропаганды.

