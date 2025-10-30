До 22:00 в Україні діятимуть графіки відключення світла — Укренерго

Причиною застосування графіків стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 30 жовтня.

30 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії з 15:00 по 22:00 в усіх регіонах. Про це повідомило Укренерго.

Обсяг обмежень – від 1 до 2 черг. Причиною застосування графіків стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 30 жовтня.

«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні Укренерго.

