До 22:00 в Украине будут действовать графики отключения света — Укрэнерго

Причиной применения графиков стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 30 октября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

30 октября в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии с 15:00 до 22:00 во всех регионах. Об этом сообщило Укрэнерго.

Объем ограничений — от 1 до 2 очередей. Причиной применения графиков стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 30 октября.

«Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении Укрэнерго.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.