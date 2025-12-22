Кабмін визначив населені пункти, де історично проживають національні меншини

Від Берегового до Рені — уряд зафіксував громади, де національні меншини проживають поколіннями.

Кабмін ухвалив постанову №1682, якою затвердив перелік населених пунктів, у яких традиційно проживають особи, що належать до національних меншин (спільнот) України, або де такі спільноти становлять значну частину населення.

Документ став офіційною основою для врахування мовних, культурних та інших особливостей громад під час ухвалення рішень органами державної влади та місцевого самоврядування. Перелік застосовуватиметься у межах реалізації державної політики щодо забезпечення прав і свобод національних меншин відповідно до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України».

Як виглядає затверджений перелік

Документ охоплює населені пункти в різних регіонах України, зокрема в Автономній Республіці Крим, Закарпатській, Одеській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та інших областях.

Він фіксує конкретні громади та спільноти, які в них проживають.

Автономна Республіка Крим

Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський райони — села з традиційним проживанням чеської, ромської, гагаузької, молдовської та естонської спільнот.

Закарпатська область

Берегівський район — місто Берегове, села Астей, Бадалово, Бакош, Балажер, Батрадь, Бене, Геча, Дийда, Косонь, Мужієво, Пийтерфолво та десятки інших населених пунктів із традиційним проживанням угорської та ромської спільнот.

Одеська область

Ізмаїльський, Болградський, Ренійський, Одеський райони — місто Рені, села Кубей, Котловина, Старі Трояни, Новосільське, Утконосівка, Лощинівка, Орлівка, Озерне, Плавні, Фурманівка, Червоний Яр та інші. Тут традиційно проживають болгарська, молдовська, гагаузька та грецька спільноти.

Харківська область

Харківський і Лозівський райони — села Борове, Мороховець, Зубове, Надійне, Нововасилівка та інші громади з азербайджанською, вірменською, ромською та чеченською меншинами.

Полтавська область

Кременчуцький, Миргородський, Полтавський райони — села Грицаї, Кордубанове, Швадрони, Борівське, Васильці та інші з молдовською, білоруською та азербайджанською спільнотами.

Дніпропетровська область

Криворізький, Нікопольський, Павлоградський, Синельниківський райони — села Вільний Табір, Оленівка, Бекетівка, Прогрес, Затишне, Жукове та інші, де традиційно проживають білоруська, марійська, азербайджанська, даргинська, кумицька та татарська спільноти.

Кіровоградська область

Новоукраїнський район — населені пункти з молдовською, білоруською та курдською громадами.

Херсонська область

Бериславський район — села з молдовською та іншими національними меншинами.

Інші області України

Перелік також охоплює населені пункти з польською, німецькою, чеською, естонською, вірменською та іншими спільнотами в різних регіонах країни.

