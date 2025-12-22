  1. В Україні

Кабмін визначив населені пункти, де історично проживають національні меншини

17:40, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Від Берегового до Рені — уряд зафіксував громади, де національні меншини проживають поколіннями.
Кабмін визначив населені пункти, де історично проживають національні меншини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив постанову №1682, якою затвердив перелік населених пунктів, у яких традиційно проживають особи, що належать до національних меншин (спільнот) України, або де такі спільноти становлять значну частину населення.

Документ став офіційною основою для врахування мовних, культурних та інших особливостей громад під час ухвалення рішень органами державної влади та місцевого самоврядування. Перелік застосовуватиметься у межах реалізації державної політики щодо забезпечення прав і свобод національних меншин відповідно до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України».

Як виглядає затверджений перелік

Документ охоплює населені пункти в різних регіонах України, зокрема в Автономній Республіці Крим, Закарпатській, Одеській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та інших областях.

Він фіксує конкретні громади та спільноти, які в них проживають.

Автономна Республіка Крим

Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський райони — села з традиційним проживанням чеської, ромської, гагаузької, молдовської та естонської спільнот.

Закарпатська область

Берегівський район — місто Берегове, села Астей, Бадалово, Бакош, Балажер, Батрадь, Бене, Геча, Дийда, Косонь, Мужієво, Пийтерфолво та десятки інших населених пунктів із традиційним проживанням угорської та ромської спільнот.

Одеська область

Ізмаїльський, Болградський, Ренійський, Одеський райони — місто Рені, села Кубей, Котловина, Старі Трояни, Новосільське, Утконосівка, Лощинівка, Орлівка, Озерне, Плавні, Фурманівка, Червоний Яр та інші. Тут традиційно проживають болгарська, молдовська, гагаузька та грецька спільноти.

Харківська область

Харківський і Лозівський райони — села Борове, Мороховець, Зубове, Надійне, Нововасилівка та інші громади з азербайджанською, вірменською, ромською та чеченською меншинами.

Полтавська область

Кременчуцький, Миргородський, Полтавський райони — села Грицаї, Кордубанове, Швадрони, Борівське, Васильці та інші з молдовською, білоруською та азербайджанською спільнотами.

Дніпропетровська область

Криворізький, Нікопольський, Павлоградський, Синельниківський райони — села Вільний Табір, Оленівка, Бекетівка, Прогрес, Затишне, Жукове та інші, де традиційно проживають білоруська, марійська, азербайджанська, даргинська, кумицька та татарська спільноти.

Кіровоградська область

Новоукраїнський район — населені пункти з молдовською, білоруською та курдською громадами.

Херсонська область

Бериславський район — села з молдовською та іншими національними меншинами.

Інші області України

Перелік також охоплює населені пункти з польською, німецькою, чеською, естонською, вірменською та іншими спільнотами в різних регіонах країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]