  1. В Украине

Кабмин определил населенные пункты, где исторически проживают национальные меньшинства

17:40, 22 декабря 2025
От Берегово до Рени — правительство зафиксировало общины, где национальные меньшинства проживают поколениями.
Кабмин принял постановление №1682, которой утвердил перечень населенных пунктов, в которых традиционно проживают лица, относящиеся к национальным меньшинствам (сообществам) Украины, либо где такие сообщества составляют значительную часть населения.

Документ стал официальной основой для учета языковых, культурных и других особенностей общин при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления. Перечень будет применяться в рамках реализации государственной политики по обеспечению прав и свобод национальных меньшинств в соответствии с Законом Украины «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины».

Как выглядит утвержденный перечень

Документ охватывает населенные пункты в разных регионах Украины, в частности в Автономной Республике Крым, Закарпатской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и других областях.

Он фиксирует конкретные общины и сообщества, которые в них проживают.

Автономная Республика Крым

Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский районы — села с традиционным проживанием чешского, ромского, гагаузского, молдавского и эстонского сообществ.

Закарпатская область

Береговский район — город Берегово, села Астей, Бадалово, Бакош, Балажер, Батрадь, Бене, Геча, Дыйда, Косонь, Мужиево, Пийтерфолво и десятки других населенных пунктов с традиционным проживанием венгерского и ромского сообществ.

Одесская область

Измаильский, Болградский, Ренийский, Одесский районы — город Рени, села Кубей, Котловина, Старые Трояны, Новосельское, Утконосовка, Лощиновка, Орловка, Озерное, Плавни, Фурмановка, Красный Яр и другие. Здесь традиционно проживают болгарское, молдавское, гагаузское и греческое сообщества.

Харьковская область

Харьковский и Лозовский районы — села Боровое, Мороховец, Зубовое, Надежное, Нововасильевка и другие общины с азербайджанским, армянским, ромским и чеченским меньшинствами.

Полтавская область

Кременчугский, Миргородский, Полтавский районы — села Грицаи, Кордубаново, Швадроны, Боровское, Васильцы и другие с молдавским, белорусским и азербайджанским сообществами.

Днепропетровская область

Криворожский, Никопольский, Павлоградский, Синельниковский районы — села Вольный Табор, Оленовка, Бекетовка, Прогресс, Затишное, Жуково и другие, где традиционно проживают белорусское, марийское, азербайджанское, даргинское, кумыкское и татарское сообщества.

Кировоградская область

Новоукраинский район — населенные пункты с молдавской, белорусской и курдской общинами.

Херсонская область

Бериславский район — села с молдавским и другими национальными меньшинствами.

Другие области Украины

Перечень также охватывает населенные пункты с польским, немецким, чешским, эстонским, армянским и другими сообществами в разных регионах страны.

правительство Кабинет Министров Украины

