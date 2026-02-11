В Одесі чоловіка доставили до ТЦК, а згодом його госпіталізували – що кажуть у центрі

У ТЦК заявили, що чоловік завдав собі травм самостійно та був госпіталізований.

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував поширені у соцмережах фотографії закривавленого чоловіка, заявивши, що чоловік сам завдав собі тілесних ушкоджень, а військовослужбовці надали йому першу медичну допомогу.

За інформацією ТЦК, 9 лютого 2026 року в Одесі під час заходів з оповіщення спільна група у складі військових ТЦК та представника Нацполіції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки встановили, що чоловік перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП).

Йому роз’яснили правовий статус та запропонували проїхати до підрозділу ТЦК для уточнення даних. За даними центру, громадянин погодився на супровід добровільно.

У ТЦК повідомили, що після прибуття чоловік раптово почав проявляти агресію та вчиняти дії, внаслідок яких навмисно завдав собі травм. Через нестабільний психоемоційний стан і травму голови військові надали першу допомогу та викликали медиків. Чоловіка госпіталізували до спеціалізованого закладу.

Вранці 10 лютого, перебуваючи у лікарні, пацієнт, за даними ТЦК, знову проявив агресію, що створювала загрозу для оточуючих. За рішенням лікарів його ізолювали у спеціальному приміщенні з обмеженим доступом. Ці факти, як зазначають у центрі, зафіксовані в медичній документації та підтверджуються свідками.

У ТЦК також спростували поширену інформацію про неналежне поводження із собакою, яка належала чоловікові. Зазначається, що під час госпіталізації власника тварині забезпечили догляд і харчування на території підрозділу, а 10 лютого передали родичам у задовільному стані.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціювало службову перевірку для надання правової оцінки діям усіх учасників події.

