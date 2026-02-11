  1. В Украине

В Одессе мужчину доставили в ТЦК, а затем госпитализировали – что говорят в центре

16:18, 11 февраля 2026
В центре заявили, что мужчина нанес себе травмы самостоятельно и был госпитализирован.
Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал распространенные в соцсетях фотографии окровавленного мужчины, заявив, что мужчина сам нанес себе телесные повреждения, а военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь.

По информации ТЦК, 9 февраля 2026 года в Одессе во время мероприятий по оповещению совместная группа в составе военных ТЦК и представителя Нацполиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов. Во время проверки установили, что мужчина находится в розыске за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП).

Ему разъяснили правовой статус и предложили проехать в подразделение ТЦК для уточнения данных. По данным центра, гражданин согласился на сопровождение добровольно.

В ТЦК сообщили, что после прибытия мужчина внезапно начал проявлять агрессию и совершать действия, в результате которых умышленно нанес себе травмы. Из-за нестабильного психоэмоционального состояния и травмы головы военные оказали первую помощь и вызвали медиков. Мужчину госпитализировали в специализированное учреждение.

Утром 10 февраля, находясь в больнице, пациент, по данным ТЦК, снова проявил агрессию, которая создавала угрозу для окружающих. По решению врачей его изолировали в специальном помещении с ограниченным доступом. Эти факты, как отмечают в центре, зафиксированы в медицинской документации и подтверждаются свидетелями.

В ТЦК также опровергли распространенную информацию о ненадлежащем обращении с собакой, которая принадлежала мужчине. Отмечается, что во время госпитализации владельца животному обеспечили уход и питание на территории подразделения, а 10 февраля передали родственникам в удовлетворительном состоянии.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициировало служебную проверку для предоставления правовой оценки действиям всех участников события.

Одесса ТЦК мобилизация животные

