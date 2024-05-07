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В Нью-Йорке состоялся модный балл Met Gala: ТОП-10 лучших образов звезд, фото

17:26, 7 мая 2024
Организаторы выбралы главной темой мероприятия «Спящие красавицы: пробуждение моды», что побудило звезд к созданию необычных сказочных образов.
В Нью-Йорке состоялся модный балл Met Gala: ТОП-10 лучших образов звезд, фото
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В Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala 2024. По традиции дресскод бала поддерживает основную тему выставки. В этом году главная тема бала "Спящие красавицы: пробуждение моды", а дресс-кодом стала одежда, отражающая мотивы из произведения Балларда "Сад времени", из-за чего большинство звезд предстали в сказочных образах с цветами.

Актриса Зендея была одной из голов нынешней Met Gala и за весь вечер дважды изменила свой образ. Первым было платье Maison Margiela, сшитое по индивидуальным предпочтениям звезды, состоящее из сапфирово-зеленого тюля и 3D-декораций в виде винограда. Голову Зендея решила украсить шляпкой с огромным торчащим из него перышком.

Позже она переоделась в черное платье с длинным шлейфом и открытыми плечами. И снова на ее волосах оказалась шляпа – винтажная Givenchy Haute Couture в форме букета цветов.

Кайли Дженнер выбрала для себя приталенное платье с открытыми плечами цвета шампанского. Его особенностью был заостренный бюст и длинный шлейф.

Актриса Сидни Суини пришла в светло-голубом платье от Miu Miu. Она появилась перед камерами с черными волосами, которые сочетались с латексными перчатками.

Американская актриса Деми Мур появилась на красной дорожке в платье с сердцем, пронзенным стрелами и украшенным изображением магнолий.

Ким Кардашьян предстала на дорожке в полупрозрачном платье, украшенном листьями металлического цвета. Верхняя часть ее образа состоит из плотного корсета, подчеркивающего тонкую талию, а плечи прикрыла серебристая накидка.

Рита Ора попыталась разбавить в большинстве своем классические образы комбинезоном из бахромы, тянувшейся с шеи до пола. Его бежевая основа издалека создает эффект обнаженности.

Супермодель Джиджи Хадид решила создать отсылку к ретро-временам, надевшую белое объемное платье с желтыми розами и черным краем. Именно волнистая укладка и красная помада заставляют зрителя погрузиться в эстетику прошлого столетия.

Дженнифер Лопес надела эффектное прозрачное платье цвета шампанского со скульптурной бисерной вышивкой и длинным шлейфом.

Николь Кидман вышла на усыпанную цветами лестницу на Met Gala 2024 в архивном платье Balenciaga 1950-х годов. Белое двойное шелковое атласное бюстье было поверх черной потертой вручную юбки из органзы. В наряды также добавили белые перчатки, браслеты и другие украшения. Волосы знаменитости были распущены.

Певица Тайла впервые участвовала в балле Met Gala. Для дебюта она выбрала платье Balmain с песком. В то же время платье настолько ограничивало певицу, что ей пришлось просить помощи, чтобы подняться по лестнице.

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