Личному составу нужно отдохнуть, а подразделение необходимо доукомплектовать – военнослужащий объяснил, почему отказывается форсировать Днепр, но получил год дисциплинарного батальона

Морской пехотинец не согласился с приказом командира на форсирование реки Днепр, поскольку счел, что после понесенных потерь рота не сможет успешно выполнить приказ.

Панорама современного состояния поселка Крынки Херсонской области

Жовтневый районный суд Николаевской области рассмотрел дело военнослужащего контрактной службы, отказавшегося выполнить приказ на форсирование реки Днепр и проведение штурмовых действий в поселке Крынки Херсонской области.

Как отмечено в материалах дела, пулеметчик взвода морской пехоты Станислав Т. 26 декабря 2023 года получил устный приказ от командира взвода о необходимости в 6:00 27 декабря осуществить форсирование реки Днепр и закрепиться в поселке Крынки.

Однако Станислав Т. отказался выполнить приказ командира.

Второй раз выполнить приказ на форсирование реки Днепр Станислав Т. отказался 11 января 2024 года. На этот раз он вступил в дискуссию с исполняющим обязанности командира роты морской пехоты по поводу целесообразности приказа на перемещение подразделения в поселок Крынки.

В итоге Станислав Т. стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 402 (неповиновение в условиях военного положения или в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет) Уголовного кодекса.

Вместе с тем, в судебном заседании Станислав Т. хотя и признал себя виновным в совершенном правонарушении, но искренне раскаялся и рассказал о мотивах своего поступка.

Пулеметчик рассказал, что вместе со своим подразделением морской пехоты в течение 2023 года участвовал в боевых действиях на территории Донецкой области.

Подразделение, в котором служил Станислав Т., понесло за это время значительные потери, что сказалось на боеспособности подразделения.

Однако после передислокации воинской части на территорию Николаевской области морским пехотинцам сообщили, что они должны будут форсировать реку Днепр и закрепиться на левобережной части Херсонской области.

Отказ от выполнения приказа Станислав Т. объяснил тем, что личному составу подразделения необходимо сначала отдохнуть, а затем необходимо пройти доукомплектование.

11 января Станислав Т. был задержан, после чего ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Изучив позиции сторон, суд пришел к выводу, что раскаяние Станислава Т. было искренним, а значит, он заслуживает смягчения наказания.

Суд применил к военнослужащему ч. 1 ст. 69 (назначение более мягкого наказания при наличии обстоятельств, смягчающих наказание) Уголовного кодекса.

В итоге суд решил назначить Станиславу Т. наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 1 год.

В срок отбывания наказания также засчитан и срок пребывания Станислава Т. под стражей – с 11 января 2024 года, в расчете один день предварительного заключения равен одному дню содержания в дисциплинарном батальоне.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала о мобилизованном военнослужащем, который получил боевую травму и самовольно покинул подразделение, поскольку командир запретил ему проходить обследование и лечение. За свои действия морской пехотинец получил 2 года содержания в дисциплинарном батальоне.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, за что именно украинских военнослужащих судили в 2023 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

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