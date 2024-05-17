Особовому складу потрібно відпочити, а підрозділ необхідно доукомплектувати – військовослужбовець пояснив, чому відмовляється форсувати Дніпро, але отримав рік дисциплінарного батальйону

Морський піхотинець не погодився з наказом командира на форсування річки Дніпро, оскільки вважав, що після понесених втрат рота не зможе успішно виконати наказ.

Панорама сучасного стану селища Кринки Херсонської області

Жовтневий районний суд Миколаївської області розглянув справу військовослужбовця контрактної служби, який відмовився виконати наказ на форсування річки Дніпро та проводити штурмові дії у селищі Кринки Херсонської області.

Як зазначено у матеріалах справи, кулеметник взводу морської піхоти Станіслав Т. 26 грудня 2023 року отримав усний наказ від командира взводу про необхідність у 6:00 27 грудня здійснити форсування річки Дніпро і закріпитися у селищі Кринки.

Однак Станіслав Т. відмовився виконати наказ командира.

Вдруге виконувати наказ на форсування річки Дніпро Станіслав Т. відмовився 11 січня 2024 року. На цей раз він вступив у дискусію з виконуючим обов’язки командира роти морської піхоти щодо доцільності наказу на переміщення підрозділу у селище Кринки.

У підсумку Станіслав Т. став фігурантом кримінального провадження за ч. 4 ст. 402 (непокора в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років) Кримінального кодексу.

Разом з тим, у судовому засіданні Станіслав Т. хоча й визнав себе винним у скоєному правопорушенні, але щиро розкаявся і розповів про мотиви свого вчинку.

Кулеметник розповів, що разом зі своїм підрозділом морської піхоти протягом 2023 року брав участь у бойових діях на території Донецької області.

Підрозділ, в якому служив Станіслав Т., зазнав за цей час значних втрат, що позначилося на боєздатності підрозділу.

Однак, після передислокації військової частини на територію Миколаївської області, морським піхотинцям повідомили, що вони повинні форсувати річку Дніпро та закріпитися на лівобережній частині Херсонської області.

Відмову від виконання наказу Станіслав Т. пояснив тим, що особовому складу підрозділу було необхідно спочатку відпочити, а потім було необхідно пройти доукомплектування.

11 січня Станіслав Т. був затриманий, після чого йому було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Дослідивши позиції сторін, суд дійшов висновку, що каяття Станіслава Т. було щирим, а відтак він заслуговує на пом’якшення покарання.

Суд застосував до військовослужбовця ч. 1 ст. 69 (призначення більш м’якого покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання) Кримінального кодексу.

У підсумку, суд вирішив призначити Станіславу Т. покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні строком на 1 рік.

В строк відбуття покарання також зараховано і строк перебування Станіслава Т. під вартою – з 11 січня 2024 року, в розрахунку один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала про мобілізованого військовослужбовця, який отримав бойову травму та самовільно залишив підрозділ, оскільки командир заборонив йому пройти обстеження і лікування. За свої дії морський піхотинець отримав 2 роки тримання в дисциплінарному батальйоні.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, за що саме українських військовослужбовців судили у 2023 році.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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