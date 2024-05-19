Ученые обнаружили, что пересаливание пищи значительно повышает риск развития рака желудка.

Корреляция между добавлением соли и раком желудка может быть выше, поскольку не учитывается содержание натрия в пище.

Ученые из Венского медицинского университета пришли к выводу, что постоянное пересаливание пищи значительно повышает риск развития рака желудка. Об этом сообщает New Atlas.

Исследователи использовали данные 471144 взрослых людей, полученных из британского Биобанка. Средний возраст участников составлял 56 лет и 53,9% из них были женщинами.

Участникам был задан вопрос: «Прибавляете ли вы соль в пищу (не считая соль, используемую для приготовления пищи)?», на который они могли ответить «никогда/редко», «иногда», «обычно», «всегда» и «предпочитаю не отвечать».

Таким образом, за почти 11 лет наблюдений было обнаружено 640 случаев рака желудка.

Так, среди участников, сообщивших, что всегда солят пищу за столом, риск развития рака желудка был на 41% выше, чем среди тех, кто никогда или редко это делал.

«У нас не было данных о потреблении соли с пищей для всей группы участников британского Биобанка, хотя нынешний анализ подгруппы участников с подробными диетическими данными указывает на то, что люди, которые добавляют больше соли, также более склонны потреблять продукты с высшим содержанием натрия; таким образом, и учитывая, что потребление соли с пищей подвержено ошибкам измерения, подлинные связи между потреблением соли и риском рака желудка могут быть сильнее, чем наблюдаемые в этом исследовании», - сообщили ученые.

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