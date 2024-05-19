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Вчені виявили, що пересолювання їжі значно підвищує ризик розвитку раку шлунка

15:49, 19 травня 2024
Кореляція між додаванням солі та раком шлунка може бути ще вищою, оскільки не враховується вміст натрію в їжі.
Вчені виявили, що пересолювання їжі значно підвищує ризик розвитку раку шлунка
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Вчені з Віденського медичного університету дійшли висновку, що постійне пересолювання їжі значно підвищує ризик розвитку раку шлунка. Про це повідомляє New Atlas.

Дослідники використали дані 471 144 дорослих людей, отримані з британського Біобанку. Середній вік учасників становив 56 років, і 53,9% з них були жінками. 

Учасникам було поставлено запитання: «Чи додаєте ви сіль у їжу (не враховуючи сіль, що використовується для приготування їжі)?», на яке вони могли відповісти «ніколи/рідко», «іноді», «зазвичай», «завжди» і «вважаю за краще не відповідати». 

Таким чином, за майже 11 років спостережень було виявлено 640 випадків раку шлунка.

Так, серед учасників, які повідомили, що завжди солять їжу за столом, ризик розвитку раку шлунка був на 41% вищим, ніж серед тих, хто ніколи або рідко це робив.

«У нас не було даних про споживання солі з їжею для всієї групи учасників британського Біобанку, хоча нинішній аналіз підгрупи учасників з детальними дієтичними даними вказує на те, що люди, які додають більше солі, також більш схильні споживати продукти з вищим вмістом натрію; таким чином, і з огляду на те, що споживання солі з їжею схильне до помилок вимірювання, справжні зв'язки між споживанням солі та ризиком раку шлунка можуть бути сильнішими, ніж ті, що спостерігаються в цьому дослідженні», - повідомили вчені.

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