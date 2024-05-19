Как безопасно оформить паспортные документы и не стать жертвой аферистов: советы МВД

Мошенники заманивают своих клиентов «упрощенной» процедурой подачи документов, быстрым оформлением паспортов и обслуживанием вне очереди.

При оформлении паспортных документов украинцам важно не попасть в руки мошенников. Министерство внутренних дел дало советы, как безопасно оформить документы и не стать жертвой аферистов.

«В очередной раз призываем вас не пользоваться услугами так называемых «посредников» при оформлении паспортных документов», - подчеркнули в МВД.

Так, «посредники» заманивают своих клиентов «упрощенной» процедурой подачи документов, быстрым оформлением паспортов и обслуживанием вне очереди.

«Но это – мошенники, их предложения не соответствуют действительности. Оформление паспортных документов всегда имеет фиксированные сроки и процедуру изготовления», – подчеркнули в министерстве.

МВД подготовило инфографику для того, чтобы вы могли лучше ознакомиться с процессом оформления документов и схемами мошенников.

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