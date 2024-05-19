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Як безпечно оформити паспортні документи та не стати жертвою аферистів: поради МВС

14:18, 19 травня 2024
Шахраї заманюють своїх клієнтів «спрощеною» процедурою подання документів, швидким оформленням паспортів та обслуговуванням поза чергою.
Як безпечно оформити паспортні документи та не стати жертвою аферистів: поради МВС
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Під час оформлення паспортних документів українцям важливо не потрапити до рук шахраїв. Міністерство внутрішніх справ України дало поради, як безпечно оформити документи та не стати жертвою аферистів.

«Вчергове закликаємо вас не користуватися послугами так званих «посередників» під час оформлення паспортних документів», - наголосили у МВС.

Так, «посередники» заманюють своїх клієнтів «спрощеною» процедурою подання документів, швидким оформленням паспортів та обслуговуванням поза чергою.

«Але це - шахраї, їхні пропозиції не відповідають дійсності. Оформлення паспортних документів завжди має фіксовані терміни та процедуру виготовлення», - підкреслили в міністерстві.

МВС підготувало інфографіку, для того, щоб ви могли краще ознайомитись з процесом оформлення документів та схемами шахраїв.

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