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Палата представителей США поддержала санкции против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху

10:45, 10 января 2025
Законопроект предусматривает санкции против людей, участвующих в любых усилиях по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого человека, находящегося под защитой США и их союзников.
Палата представителей США поддержала санкции против МУС из-за ордера на арест Нетаньяху
Фото: Getty Images
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Палата представителей США 9 января проголосовала за законопроект о санкциях против Международного уголовного суда. Решение было принято из-за того, что в прошлом году МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и уже бывшего министра обороны Йоава Галланта, пишет CNN.

Законопроект поддержало республиканское большинство 198 голосами, за также проголосовали 45 демократов. В то же время, все 140 голосов против поступили от представителей Демократической партии.

Документ предусматривает санкции против людей, участвующих в любых усилиях по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого человека, находящегося под защитой США и их союзников. Он распространяется на 32 страны-члены НАТО и 19 союзников США, не являющихся членами НАТО (в том числе Израиль, Япония, Тайвань, Австралия, Южная Корея, Филиппины и Египет).

Законопроект также предусматривает аннулирование средств, выделенных США для МУС, и запрещает выделять какие-либо средства для суда в будущем.

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США Израиль

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