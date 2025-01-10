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Во Львовской области солдат через суд обязал часть уволить его со службы в связи с уходом за матерью, которая имеет инвалидность

14:05, 10 января 2025
Мужчина утверждает, что, несмотря на его 22-летний возраст, заявление не приняли, направили его на ВЛК и мобилизовали на военную службу.
Во Львовской области солдат через суд обязал часть уволить его со службы в связи с уходом за матерью, которая имеет инвалидность
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Во Львовской области мобилизованный солдат признал противоправным отказ воинской части уволить его со службы по семейным обстоятельствам – по уходу за матерью со второй группой инвалидности. Решение по делу №380/22982/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в июле 2024 года истец обратился в ТЦК, чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации на основании ухода за матерью со второй группой инвалидности.

Мужчина утверждает, что, несмотря на его 22-летний возраст, заявление не приняли, направили его на ВЛК и мобилизовали на военную службу. После мобилизации он дважды обращался к начальнику с заявлением об увольнении со службы, но получал отказы.

Представитель воинской части возразил против удовлетворения иска и заявил, что копия справки ЛКК (врачебно-консультативная комиссия) не соответствует утвержденным Минздравам формам медицинской учетной документации, а также, что в документах имеется неполная информация о членах семьи.

Суд изучил все материалы дела и аргументы сторон. В материалах дела есть, в частности, справка к акту осмотра МСЭК об установлении второй группы инвалидности матери истца, решение ЛКК о необходимости постоянного ухода, нотариально заверенное заявление, в котором указано, что мать истца хочет, чтобы именно он за ней ухаживал. Суд считает, что присоединенное заключение ЛКК является надлежащим доказательством.

Так, суд признал противоправным отказ воинской части в удовлетворении рапорта истца на увольнение со службы по семейным обстоятельствам. Командование должно повторно рассмотреть представленные документы с учетом выводов суда о том, что истец имеет законные основания для увольнения со службы. Решение еще можно обжаловать.

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