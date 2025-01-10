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Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер на арешт Нетаньягу

10:45, 10 січня 2025
Законопроект передбачає санкції проти людей, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої людини, яка перебуває під захистом США та їхніх союзників
Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер на арешт Нетаньягу
Фото: Getty Images
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Палата представників США 9 січня проголосувала за законопроект про санкції проти Міжнародного кримінального суду. Рішення було прийняте через те, що минулого року МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і вже колишнього міністра оборони Йоава Галланта, пише CNN.

Законопроект підтримала республіканська більшість 198 голосами, за також проголосували 45 демократів. Водночас всі 140 голосів проти надійшли від представників Демократичної партії.

Документ передбачає санкції проти людей, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої людини, яка перебуває під захистом США та їхніх союзників. Він поширюється на 32 країни — члени НАТО і 19 союзників США, що не є членами НАТО (серед них Ізраїль, Японія, Тайвань, Австралія, Південна Корея, Філіппіни і Єгипет).

Законопроект також передбачає анулювання коштів, які США виділили для МКС, і забороняє виділяти будь-які кошти для суду в майбутньому.

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США Ізраїль

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