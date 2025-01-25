Британское отделение BMW прекращает свою деятельность в соцсети X после «римского салюта» Илона Маска

Мы больше не размещаем посты на X, — сообщает британское отделение немецкого автоконцерна BMW на фоне «римского салюта» Илона Маска.

Британское отделение немецкого автоконцерна BMW заявило о своем уходе из соцсети X (ранее Твиттер). Причиной стал "римский салют" владельца соцсети Х Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа.

Маск оказался в центре скандала из-за жеста правой рукой, похожего на нацистский. Этот жест приписывают Римской империи, однако в новейшей истории его позаимствовали фашисты, а затем нацисты как приветствие "Sieg Heil".

На этом фоне британское подразделение BMW сообщило о прекращении деятельности в соцсети Х.

"Мы больше не размещаем посты на X. Однако не переживайте, наша служба поддержки клиентов всё ещё доступна, если вам потребуется наша помощь", — сообщило британское подразделение BMW.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.