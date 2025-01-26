В Николаевской области подростки жестоко избили мужчину и сняли издевательство на видео — полиция проводит расследование

В конфликте участвовали трое несовершеннолетних.

В Николаевской области подростки жестоко избили мужчину и сняли издевательство на видео. Об этом сообщает полиция региона.

Так, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором ребята наносят мужчине телесные повреждения руками и ногами.

Полицейские установили потерпевшего. Им оказался 50-летний житель Вознесенского района.

Правоохранители отметили, что в конфликте принимали участие трое несовершеннолетних: 14-летняя девушка и 12-летний парень, наносившие телесные повреждения мужчине, а также 13-летний парень, снимавший событие на камеру телефона.

По указанному факту следователи Вознесенского районного управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение», которое карается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы сроком до трех лет.

Сейчас полицейские устанавливают все происшествия и мотивы содеянного. Досудебное расследование продолжается.

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