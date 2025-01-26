На Миколаївщині підлітки жорстоко побили чоловіка та зняли знущання на відео — поліція проводить розслідування

У конфлікті брали участь троє неповнолітніх.

На Миколаївщині підлітки жорстоко побили чоловіка та зняли знущання на відео. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому хлопці та дівчина завдають чоловіку тілесних ушкоджень руками й ногами.

Поліцейські встановили потерпілого. Ним виявився 50-річний мешканець Вознесенського району.

Правоохоронці зазначили, що у конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які завдавали тілесні ушкодження чоловіку, а також 13-річний хлопець, котрий фільмував подію на камеру телефону.

За вказаним фактом слідчі Вознесенського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», що карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини події та мотиви скоєного. Досудове розслідування триває.

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