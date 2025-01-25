Британське відділення BMW припиняє свою діяльність у соцмережі X після «римського салюту» Ілона Маска

Ми більше не розміщуємо пости на X, – повідомляє британське відділення німецького автоконцерну BMW на тлі «римського салюту» Ілона Маска.

Британське відділення німецького автоконцерну BMW заявило про свій вихід із соцмережі X (раніше Твіттер). Причиною став "римський салют" власника соцмережі Х Ілона Маска на інавгурації президента США Дональда Трампа.

Маск опинився в центрі скандалу через жест правою рукою, схожий на нацистський. Цей жест приписують Римської імперії, проте у новітньої історії його запозичили фашисти, і потім нацисти як привітання "Sieg Heil" .

На цьому тлі британський підрозділ BMW повідомив про припинення діяльності в соцмережі Х.

"Ми більше не розміщуємо пости на X. Однак не переживайте, наша служба підтримки клієнтів все ще доступна, якщо вам буде потрібна наша допомога", - повідомив британський підрозділ BMW.

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