В Киеве наказали водителя Toyota, который пересек сплошную линию дорожной разметки — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Киеве на Окружной дороге наказали водителя автомобиля Toyota, который пересек сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы отреагировали на нарушения, остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно разделу 34 «Дорожная разметка» ПДД Украины, сплошная линия под номером 1.2 обозначает край проезжей части автомобильных дорог и улиц, границы полосы для движения маршрутных транспортных средств или велосипедной полосы. Линию пересекать запрещается, кроме случаев, связанных с вынужденной остановкой.

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