Мужу депутата Кормышкиной избрали меру пресечения в виде 15 млн гривен залога

Юрия Кормышкина подозревают в легализации незаконно приобретенного имущества.

В Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения для Юрия Кормышкина, мужа народного депутата Ирины Кормышкиной.

Суд определил ему залог 15 млн гривен и возложил на него ряд обязанностей, в частности, в течение 2 месяцев не отлучаться за пределы Одесской и Николаевской областей без разрешения следственного прокурора, сообщать следственному прокурору об изменении места жительства и места работы.

Его подозревают в легализации имущества, приобретенного женой незаконным способом, а также в недекларировании такого имущества.

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