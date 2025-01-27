Чоловіку депутатки Кормишкіної обрали запобіжний захід у вигляді 15 млн гривень застави

Юрія Кормишкіна підозрюють у легалізації незаконно набутого майна.

У Вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід для Юрія Кормишкіна, чоловіка народної депутатки Ірини Кормишкіної.

Суд визначив йому заставу 15 млн гривень та поклав на нього низку обов'язків, зокрема, протягом 2 місяців не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу слідчого прокурора, повідомляти слідчого прокурора про зміну місця проживання та місця робити.

Його підозрюють у легалізації майна, набутого дружиною у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.