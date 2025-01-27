Практика судів
  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Чоловіку депутатки Кормишкіної обрали запобіжний захід у вигляді 15 млн гривень застави

11:55, 27 січня 2025
Юрія Кормишкіна підозрюють у легалізації незаконно набутого майна.
Чоловіку депутатки Кормишкіної обрали запобіжний захід у вигляді 15 млн гривень застави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід для Юрія Кормишкіна, чоловіка народної депутатки Ірини Кормишкіної.

Суд визначив йому заставу 15 млн гривень та поклав на нього низку обов'язків, зокрема, протягом 2 місяців не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу слідчого прокурора, повідомляти слідчого прокурора про зміну місця проживання та місця робити.

Його підозрюють у легалізації майна, набутого дружиною у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

застава ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про посилення гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

Законопроектом, серед іншого, конкретизуються підстави припинення тимчасового вилучення майна та повернення тимчасово вилученого майна, встановлюється чіткий строк на повернення майна після скасування арешту, розширюються повноваження адвокатів.

Присяжних підвела бурхлива фантазія – Вища рада правосуддя закрила справу судді, яку присяжні звинуватили в ухваленні рішення всупереч їх голосам

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, яка виникла внаслідок непорозуміння між суддею та присяжними, завершилася на користь судді.

Ігор Самсін закликав не допустити завідомо безпідставного переслідування судді Анатолія Івченка за винесення судового рішення

Суддя ВСУ у відставці, екс-голова ВККС, д.ю.н., професор Ігор Самсін: Конституційний Суд неодноразово вказував на недопустимість оцінки з боку прокурора та органу досудового розслідування законності судових рішень.

Формальні процедурні порушення Мін'юсту та принцип пропорційності: ключові висновки Верховного Суду щодо оскарження анулювання доступу до Державного реєстру речових прав

Поняття вини особи у публічно-правових відносинах не є вирішальним для оцінки правомірності рішення суб’єкта владних повноважень про притягнення до відповідальності – Верховний Суд.

Чи впоралася Вища рада правосуддя із завданням підвищити довіру до судової влади — підсумки опитування

«Судово-юридична газета» підсумовує результати опитування читачів стосовно того, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області