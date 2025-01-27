У ПАРЄ на термінових дебатах розроблять позицію Європи щодо мирних переговорів в Україні

У Парламентській асамблеї Ради Європи розроблять рекомендації до позиції Європи щодо справедливого миру в Україні.

Джерело фото: President of Ireland / Х

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 27 січня затвердило рішення про термінові дебати щодо України та мирних переговорів.

Як вказує «Європейська правда», опівдні у Страсбурзі починає роботу зимова сесія ПАРЄ, на якій запланували ухвалити кілька рішень у форматі «термінових дебатів» стосовно східноєвропейського регіону. Керівний орган асамблеї погодив це рішення і далі воно має бути формально затверджене у сесійній залі.

України стосується передусім рішення за робочою назвою «Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні». Цей документ буде готуватися протягом сесії і, як очікується, окреслить бачення парламентарів щодо європейської ролі у майбутніх мирних переговорах.

Цю інформацію також підтвердив член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

Цей документ має бути ухвалений 30 січня у другій половині дня.

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