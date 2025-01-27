В ПАСЕ на срочных дебатах разработают позицию Европы по мирным переговорам в Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы разработают рекомендации по позиции Европы относительно справедливого мира в Украине.

Источник фото: President of Ireland / Х

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 27 января утвердило решение о срочных дебатах по Украине и мирных переговорах.

Как отмечает «Европейская правда», в полдень в Страсбурге начинает работу зимняя сессия ПАСЕ, на которой запланировали принять несколько решений в формате «срочных дебатов» относительно восточноевропейского региона. Руководящий орган ассамблеи согласовал это решение и далее оно должно быть формально утверждено в сессионном зале.

Украины касается прежде всего решения по рабочему названию «Обязательство Европы относительно справедливого и устойчивого мира в Украине». Этот документ будет готовиться в течение сессии и, как ожидается, обозначит видение парламентариев по поводу европейской роли в будущих мирных переговорах.

Эту информацию также подтвердил член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

Этот документ должен быть принят 30 января во второй половине дня.

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